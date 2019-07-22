22 июля, понедельник
Войти в профиль
Ижевск. Удмуртия

Коротко

Новости

все новости

События

Прокуратура Сарапула проводит проверку по факту возгорания автобуса

Прокуратура Сарапула проводит проверку по факту возгорания рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня, 22 июня в дневное время на площади "200 лет Сарапулу" произошло возгорание маршрутного автобуса №91, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. На момент возгорания в автобусе находилось пассажиры, которые покинули салон. Пострадавших нет. Пожар потушен сотрудниками МЧС»,— говорится в сообщении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Мероприятия

Интервью

Первые лица

мы в социальных сетях

Профиль пользователя