Прокуратура Сарапула проводит проверку по факту возгорания автобуса

Прокуратура Сарапула проводит проверку по факту возгорания рейсового автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Сегодня, 22 июня в дневное время на площади "200 лет Сарапулу" произошло возгорание маршрутного автобуса №91, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. На момент возгорания в автобусе находилось пассажиры, которые покинули салон. Пострадавших нет. Пожар потушен сотрудниками МЧС»,— говорится в сообщении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.