В саратовские медучреждения поставили 13 контрафактных аппаратов УЗИ

В Саратове возбуждено уголовное дело по факту поставки в лечебные учреждения региона контрафактного оборудования (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

Как сообщают следственные органы, аукцион на поставку аппаратов УЗИ был объявлен региональным министерством здравоохранения в августе 2018 года. Контракт на приобретение 13 аппаратов был заключен с организацией из Саратова. Победитель заключил договор поставки медицинских изделий с ЗАО из Санкт-Петербурга. В нарушение действующего законодательства и условий контракта в учреждения областного центра, Энгельса и Балакова было поставлено оборудование, не зарегистрированное в данной комплектации в качестве медицинских изделий на территории РФ. Часть денежных средств в размере 31,5 млн руб. за него в качестве оплаты уже была переведена.

Ведется следствие.

Марина Ковалева