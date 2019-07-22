Новороссийский судоремонтный завод принял на ремонт три судна

На плавдок Новороссийского судоремонтного завода (АО «НСРЗ», входит в Группу НМТП) поставлены три судна. Ремонт корпусных конструкций с заменой металла, опрессовку грузовых танков, трубопроводные работы, окраску корпуса и установку после ремонта гребного и рулевого устройств планируется выполнить на танкере «Краб» АО «Флот НМТП».

У плавучего дока «Берестечко» (собственник – ООО «Карншип») очистят и покрасят корпус и башни, отремонтируют донно-бортовую арматуру. Также будет произведен ремонт с заменой стальных конструкций корпуса и предъявление подводной части корпуса судна в доке.

Противопожарному аварийно-спасательному судну «Нептун» Туапсинского морского торгового порта очистят и покрасят корпус. Помимо этого, запланирован ремонт донно-бортовой арматуры, опрессовка межкингстонного трубопровода и кингстонных ящиков, ремонт (с заменой стальных конструкций) корпуса и предъявление подводной части корпуса судна в доке.

Василий Хитрых