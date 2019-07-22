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Фото: Cupra

Cupra привезет во Франкфурт электрический концепт-кар

Марка Cupra, выделенная компанией Seat в отдельный суббренд, рассказала о новом концепт-каре.

Автомобиль, премьера которого состоится осенью, станет первым дорожным электромобилем марки. Новинка получит кузов купе-кроссовера, а дизайн, как заявляет испанский автопроизводитель, будет сочетать в себе изысканность и спортивность. Электромобиль оснастят подсвеченными фирменными эмблемами марки, а также фонарем во всю ширину кузова.

Напомним, автосалон во Франкфурте пройдет в сентябре 2019 года.

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