Ай Вэйвэй отсудил компенсацию у Skandinavisk Motor Co.

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает, как Skandinavisk Motor Co. нарушила авторские права и чем закончилась история с судебным иском.

Мой любимый художник Ай Вэйвэй опубликовал в своем профиле Instagram короткий рассказ о том, как он судился в фирмой Skandinavisk Motor Co. и отсудил у автомобильного гиганта 1,75 млн датских крон (это около $260 тыс.).

Итак, что же произошло? В 2017 году, с 20 июня по 1 октября, на фасаде здания Kunsthal Charlottenborg, одной из крупнейших выставочных площадок в Копенгагене, была выставлена реклама новой модели автомобиля. Volkswagen Polo был показан на фоне окон некой абстрактной галереи, в которых размещалась инсталляция Ая: 3,5 тыс. спасательных оранжевых жилетов, собранных на острове Лесбос в 2015-16 годах. Жилеты использовали африканские беженцы. Собственно, про беженцев и рассказывает эта инсталляция Вэйвэя.

Такая же рекламная картинка была напечатана в журнале SMC с названием VieW тиражом в 216,5 тыс. экземпляров. Название журнала, кстати, обыгрывает английское слово «вид» и аббревиатуру VW — Volkswagen. Корпорация в принципе сразу признала, что, использовав произведение искусства в рекламных целях, она нарушила авторские права Ай Вэйвэя, однако отказывалась признать нарушения закона о рекламе (Marketing Act).

Художник требовал за нанесенную ему обиду 2 млн крон. Суд решил, что корпорация SMC, незаконно использовав произведение искусства, допустило нарушение раздела 3 закона о рекламе. В частности, суд подчеркнул, что использование изображения в потребительском журнале и на датском веб-сайте Volkswagen в момент запуска новой автомодели преследовало рекламные цели. Такая рыночная эксплуатация произведения искусства находится в явном противоречии с идеями, заложенными в нем. Эксплуатация несет риск «растворения» работы Вэйвэя и — дословно — «имеет характер паразитирования на добром имени и репутации» художника.

Суд выписал штраф за «незаконное применение» в 1,5 млн и компенсацию за нематериальный ущерб в 250 тыс. крон. В комментариях друзья художника называют это ярким прецедентом и торжеством правосудия для творческой личности.