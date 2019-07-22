«Азимут» открыл рейсы в Калининград из Краснодара

Авиакомпания «Азимут открыла продажи на новое направление Краснодар – Калининград, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Обслуживать направление компания начнет с 20 сентября. Минимальная цена билета в одну сторону составит 888 руб.

Улететь в Калининград из Краснодара можно будет по понедельникам и пятницам. Рейс будет отправляться из Краснодара в 06:45, и прибывать в Калининград в 08:55. Обратный вылет из Калининграда в 09:45, прибытие в Краснодар в 13:30. Указано местное время для каждого аэропорта.

Дарья Голякова