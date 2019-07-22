Восстановлено транспортное сообщение с подтопленными населенными пунктами в Коми-округе

В Пермском крае восстанавливают транспортное сообщение с территориями, которые попали в зону подтопления из-за обильных осадков. Всего, по данным краевого правительства, в результате подтопления было повреждено около 2,5 км проезжей части, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах.

В Сивинском муниципальном округе восстановлен проезд по дороге Буб — Инвенцы и организован объезд по федеральной дороге Киров — Пермь через села Екатерининское и Сива. В Юрлинском муниципальном округе полностью восстановлено транспортное сообщение, ведется ремонт моста через реку Сюзьву. На время работ организован объезд через поселок Усть-Березовка. На участке дороги Большое Самылово — Лябкино — Волонята подрядной организацией производится укрепление дорожного полотна, на дороге Сива — Северный Коммунар восстанавливается автомобильный мост (в перечень работ входит замена бетонной плиты моста). Ожидается, что работы будут завершены до конца текущей недели. Продолжается восстановление участка дороги Давыдово — Жемчужный в Кебратском сельском поселении Гайнского муниципального округа. В ближайшее время работы здесь также должны быть завершены.

«Уже восстановлено транспортное сообщение со всеми населенными пунктами Коми-Пермяцкого округа,— заявил зампредседателя краевого правительства Александр Борисов.— Наиболее сложная ситуация была в поселке Сейва. Сегодня в семь утра туда был направлен автобус, он дошел до конечной остановки — значит, проблем с движением там нет. Пока сохраняются вопросы по доставке людей в поселок Жемчужный. Там идет укрепление дорожного полотна, работы будут закончены к завтрашнему вечеру. Безусловно, край, в рамках существующих нормативно-правовых актов, окажет поддержку всем пострадавшим».