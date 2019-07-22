Проверявший пензенскую кондитерскую фабрику инспектор уже уволился из ГИТ

Прокуратура Пензенской области выявила нарушения в деятельности Гострудинспекции при проведении внеплановой проверки кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

На проверки в отношении бизнеса на прямой линии президента Владимира Путина пожаловался руководитель ООО «Ванслад» Николай Кузяков. Прокуратура выяснила, что инспектор не выполнил требования законодательства при подготовке распоряжения о проведении проверки и оформлении ее результатов. В ГИТ внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, однако привлечь должностное лицо к дисциплинарной ответственности не представилось возможным в связи с его увольнением.

«Грубых нарушений, влекущих признание проверки незаконной, контролирующим органом допущено не было», - считают в прокуратуре.

Иван Сергеев