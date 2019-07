Форсаж на двоих

Восемь фильмов франшизы «Форсаж» заработали более пяти миллиардов долларов. Герои этой истории давно превратились из андеграундных стритрейсеров сначала в вынужденных беглецов, совершающих крупные ограбления по всему миру, а потом и вовсе в супергероев, противостоящих злодеям глобального масштаба. И вот у картины появился первый спин-офф, главными героями которого стали прежде второстепенные персонажи, чьи имена для ясности даже вынесены в название картины: «Форсаж: Хоббс и Шоу». Люк Хоббс – американский спецагент, который любит удобную спортивную одежду и большие пикапы. Декард Шоу – британец, бывший сотрудник разведки, который одевается на Севил-Роу и предпочитает спорткары. Они терпеть друг друга не могут, но им, по закону жанра, придется работать вместе. Потому что сестра Шоу похитила вирус, способный уничтожить полчеловечества, и теперь за всеми тремя гоняется армия наемников во главе с генетически прокачанным суперсолдатом.

В «Форсаже» всегда дело происходит так: если кто-то угрожает семьям героев, они готовы пойти на все, и делают это очень залихватски при помощи крутых тачек. Главная автомобильная звезда фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» – McLaren 720S, за рулем которого виртуозно уходит от погони герой Джейсона Стейтема. Съемочная группа так тесно сотрудничала с британской маркой, что в итоге одна из сцен фильма была снята в штаб-квартире McLaren Automotive, расположенной в пригороде Лондона. К слову, хотя ключевые сцены фильма были сняты на Гавайях и в Лос-Анджелесе, большая часть съемок – но не место действия – проходила именно в Великобритании, причем в разных точках, от Лондона до Глазго, и одной из самых впечатляющих локаций стала закрытая угольная электростанция Эгборо. Ну а бункеры Чернобыля – есть в фильме и такое место действия – снимали в студийных павильонах.

Среди других транспортных средств, которые принимали участие в разных трюках и погонях, стоит отметить мотоциклы Triumph Speed Triple, причем для съемок были подготовлены две версии: для бездорожья – она принимает участие в сценах, действие которых происходит в Чернобыле, и городская версия – для лондонской погони.

Много машин было построено или сильно переделано специально для фильма. Среди них – шеститонный военный грузовой автомобиль MAN 464, внедорожники The Rock Crawler, The Peterbilt Tow Truck и The Rat Rod. Как уверяет координатор по автомобилям почти всех «Форсажей» Деннис Маккарти: «Поверьте мне, когда вы посмотрите фильм, вы не будете разочарованы». «Форсаж: Хоббс и Шоу» выходит в прокат 1 августа.