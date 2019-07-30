Джон Делореан – человек широко известный в узких кругах. Талантливый автомобильный конструктор, среди множества заслуг которого создание Pontiac GTO, культовой модели, ставшей, по сути, первым масл-каром. Успешный автомобильный менеджер, прошедший путь от работника конструкторского бюро Chrysler до вице-президента General Motors. Бунтарь, ушедший с высокого поста и выпустивший вслед за этим книгу «General Motors в истинном свете». Мечтатель, решивший бросить вызов большой детройтской тройке, создав не просто необычную машину, не просто спорткар, а… «ДеЛореан». Авантюрист, который был готов на все, чтобы осуществить свою мечту, что вылилось в итоге в предъявление обвинения в сбыте крупной партии наркотиков. И хотя в суде удалось доказать, что история была подстроена ФБР, и Делореан был оправдан, его бизнесу был нанесен достаточный удар, чтобы его разрушить.

Авторы фильма «Тачка на миллион», который выходит в российский прокат 29 августа, решили не снимать стандартный байопик. Они взяли для экранизации самый драматичный период жизни Делореана, где есть мечты, агенты и кокаин. Более того, они не стали делать главным героем именно Делореана – история рассказывается от имени его друга и соседа Джима Хоффмана, который работал на ФБР информатором и организовал сделку между автомобильным магнатом и легендарным колумбийским наркокартелем Кали.

«История получилась сумасшедшая, – считает продюсер картины Пьерс Темпест. – У Делореана были впечатляющие планы, раз уж он решился оставить одну из руководящих должностей в крупной компании и начать разрабатывать автомобиль, который назвал своим именем, а затем организовал производство в Белфасте в период смуты, когда правила бал безработица. Больше того, ему удалось убедить британское правительство сделать в предприятие многомиллионные инвестиции. А затем эта сделка с картелем Кали – это вообще безумство!»

«Фильм демонстрирует испытание американской мечты, – вторит коллеге другой продюсер "Тачки на миллион" Брэд Фейнштейн. – Картина дает понять, как далеко может зайти человек, стремящийся к успеху. Джон Делореан очень интересный и сложный персонаж. Парадоксально, но харизматичность и сильные качества характера делали его непривлекательным героем. Он стал наглядным примером того, как из грязи выбираются в князи, однако порочные особенности его личности также ни от кого не скроются».