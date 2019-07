Доспехи бога

У японцев есть такое понятие – jinba ittai. На русский его можно перевести как «единство коня и его всадника». Это понятие давно уже взяла на вооружение марка Mazda, чтобы подчеркнуть, насколько ее автомобили являются как бы продолжением и духа, и тела тех, кто ими управляет. Но Mazda не производит мотоциклов.

Текст: Нико Эвинц, фото Кеита Судзуки

Самый знаменитый японский модельер – Йоджи Ямамото приобрел всемирную известность после презентации коллекции 1981 года в Париже. Модели, облаченные в черную асимметричную одежду и грубую обувь, шокировали публику, привыкшую к широким накладным плечам и высоким каблукам. Фото: Yamaha

А всадник – это, согласитесь, скорее тот, кто сидит верхом. Пусть не на лошади, а на мотоцикле. Например, на Yamaha SR400 – культовой одноцилиндровой модели, появившейся на свет еще в далеком 1978 году. Чтобы еще раз это подчеркнуть, мотоциклетная фирма совместно с одежным брендом Children of the Discordance представила линейку одежды не только для моделей, привыкших вышагивать по подиумам, но и для моделей мотоциклов. На такой маркетинговый ход компания решилась в рамках своей стратегии развития Jinki Kanno, согласно которой обладатели мотоциклов Yamaha должны ощущать неразрывную связь с ними и получать наслаждение от езды.

Kawasaki и Yamaha являются крупнейшими производителями мототехники не только в Японии, но и во всем мире. Японские мотоциклы отличаются надежностью и долговечностью. Однако Yamaha предлагает потребителю более широкую линейку мотоциклов, нежели ее главный конкурент. Мотоциклы Yamaha более доступны и подойдут водителям с ограниченным бюджетом. Фото: Yamaha

Доспехи самурая весили от 10 до 12 кг, что позволяло воину свободно перемещаться в них на поле боя. При этом в костюме была предусмотрена система вентиляции, необходимая в условиях жаркого и влажного климата Японии. Фото: Yamaha

Несколько веков назад лошадь была для воина боевым другом, товарищем, с которым приходилось идти в бой и преодолевать все трудности. Поэтому «доспехи» для железного коня, как и для его всадника, выполнены в неброском стиле милитари. Топливный бак, выхлопная труба, сиденье и крылья, облаченные в ткань, придают внешности мотоцикла немного шарма и загадочности, уверяют создатели. Аксессуары выполнены с использованием ручной работы и специальной технологии ручной печати.

Дизайнер Хидэки Шикама, воплотивший этот проект, в 2011 году создал бренд одежды Children of the Discordance, а уже в 2017-м выиграл одну из престижных наград на Tokyo Fashion Award. Коллаборация, получившая незамысловатое название Over, была представлена на неделе мужской моды, проходившей в Париже в конце июня.