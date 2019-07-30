Машинки девочкам – игрушки?

«Женщина в автомобильной журналистике, да еще и главный редактор – как так?» – этот вопрос мне задают две трети новых знакомых в первую минуту беседы. В особых случаях я отвечаю серьезно. Куда чаще спрашиваю сама: «А что такого?»

Все мы понимаем, на самом-то деле, «что такого». Семь лет в единственном автомобильном еженедельнике России я невольно занималась тем, что разрушала стереотипы. Да, расхожее мнение «автомобиль – мужское дело» в последние несколько лет сдает позиции в нашей стране, но все равно живет. И еще как! Неважно, что в автошколах уже очень давно на двадцать девочек в группе находится только пара мальчиков. Неважно, что «Яндекс» больше года назад опубликовал исследование, в котором выяснилось, что число женщин-автовладельцев – реальных, а не по документам – в нашей стране перевалило за 51 процент. Неважно, что во всех крупных автомобильных компаниях полно женщин на топовых должностях – главы автогигантов GM и Great Wall, бренда smart. За продажи Mercedes-Benz во всем мире отвечает тоже женщина. Неважно, что PR и маркетингом в российских офисах автопроизводителей в подавляющем большинстве тоже занимаются женщины. Все равно «неженское дело»!

Десять-двенадцать лет назад в группах российских журналистов на тест-драйве женщины попадались крайне редко. Сейчас почти всегда в группе будут две-три девушки. Во многих автомобильных СМИ нашей страны работают женщины-журналисты и в большинстве случаев им достается самый сложный кусок работы. Чаще всего – так называемая социалка, где для подготовки статьи недостаточно съездить на тест-драйв, а нужно еще и спикеров поискать, и достоверную информацию раздобыть. Впрочем, не «социалкой» единой. Например, моя заместитель буквально «рвала» всех коллег на автоспортивных мероприятиях, собирая кубок за кубком, а на выездных тест-драйвах неизменно оказывалась одним из лучших водителей.

Лично для меня давно прошли те времена, когда я, условно, приезжала на тест-драйв, а мне подсовывали автомобиль со старым неинтересным двигателем, «зато с автоматом». Удивляться тому, что я в принципе умею обращаться с МКП, тоже перестали. Давно не было и такого, чтобы я говорила, например, с техническим специалистом автопроизводителя о том, как решалась проблема «масложора» у турбодвигателя 1.8, а коллега, представляющий крупный автомобильный сайт, крайне удивленно вопрошал: «А зачем это тебе?»

Но пока есть к чему стремиться. Ведь те, кто еще мыслит гендерными стереотипами, пилят сук, на котором сидят. Вот их жалко. Автомобильный рынок России с весны сжимается вместе с традиционными автомобильными медиа – и прогнозы аналитиков предрекают дальнейшее падение что продаж, что тиражей. Покупателям и читателям, кажется, все меньше нужны и интересны автомобили.

Можно сетовать и рассуждать о том, что в стране нет денег, о том, что современные автомобили скучны и неинтересны сами по себе, можно еще найти очень много объективных и неразрешимых проблем. А можно чуточку поднять голову и сообразить, что есть определенная связь между трансформацией интереса общества к автомобилям и тем, что в нашей стране все большую роль играет активная женская аудитория. Ее пока лишь единицы пытаются всерьез заинтересовать машинами, в том числе и потому, что для этого нужно отбросить очень многие стереотипы. Кто из автопроизводителей с этим справляется – у тех даже на падающем сейчас российском рынке неплохой рост продаж. Ну, например, одна немецкая компания делает множество женских рекламных проектов – и до половины объема продаж ряда ее автомобилей приходится именно на женщин. А два японских производителя бьют все рекорды с традиционно «дамскими» кроссоверами и рекламой, построенной на фитнесе или разноцветных дизайнерских спецверсиях своих машин. Всего-то надо – мыслить шире!