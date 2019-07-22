В Перми временно закроют движение на перекрестке Куйбышева и Пушкина

27 и 28 июля будет полностью закрыто движение на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина. Как сообщается на сайте мэрии Перми, это связано со строительством водопровода, соединяющего новые участки сети водоснабжения, построенные на улице Куйбышева от улицы Екатерининской до улицы Революции. Сохранится движение только по улице Куйбышева от улицы Революции с правым поворотом в сторону улицы Краснова. Движение общественного транспорта будет осуществляться через Комсомольский проспект, улицы Екатерининскую и Попова.

25 и 26 июля по улице Пушкина сохранится одна полоса движения от Комсомольского проспекта к Центральному рынку с возможностью правого поворота на улицу Куйбышева в направлении улицы Луначарского. По улице Куйбышева останется одна полоса от улицы Революции в направлении улицы Луначарского и правый поворот на улицу Краснова. Встречное движение в прямом направлении будет закрыто, но сохранится правый поворот в сторону Центрального рынка.