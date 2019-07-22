Пассажиропоток в аэропортах Ямала увеличился на 7%

За полгода пассажиропоток в аэропортах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) вырос на 7% и составил более 848 тыс. пассажиров. В прошлом году за шесть месяцев аэропорты перевезли 794 тыс. человек, сообщили в пресс-службе губернатора.

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала Дениса Редькина, до конца года в регионе добавлены 343 дополнительных субсидируемых рейса, в том числе на новых направлениях: в Краснодар и в Симферополь. «Мы выстраиваем работу таким образом, чтобы ямальцы могли летать по тем направлениям, которые им интересны и по льготному тарифу»,— сообщил он.

В 2019 году субсидии определены по 25 межрегиональным и 25 межмуниципальным направлениям. В региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что за полгода из аэропортов Ямала совершены более 21 тыс. рейсов (в прошлом году более 19,5 тыс.).

Самыми популярными направлениями по России стали рейсы: «Надым—Москва—Надым», «Новый Уренгой—Санкт-Петербург—Новый Уренгой», «Надым—Тюмень—Надым», «Салехард—Екатеринбург—Салехард» и «Ноябрьск—Москва—Ноябрьск». Среди направления внутри региона: «Салехард—Новый Уренгой—Салехард», «Салехард—Ноябрьск—Салехард», «Салехард—Яр-Сале—Новый Порт—Мыс Каменный и обратно».

Анна Новикова