В Ростове две станции городской электрички отремонтируют за 100 млн рублей

На ремонт двух станций ростовской городской электрички выделят 100 млн руб., сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области. Большая часть выделенных средств пойдет на реконструкцию станции «Микояна». Работы на объекте обойдутся в 64,1 млн руб. Остальные 35,9 млн руб. пойдут на ремонт станции «Октября».

«С начала реализации проекта «Городская электричка» есть очевидный рост пассажиропотока. Если первое время среднесуточно отправлялось 90 пассажиров, то сейчас - более 700 человек. Задача – повысить доступность электрички, чтобы как можно больше людей могли ею пользоваться», - приводит пресс-служба слова губернатора региона Василия Голубева.

Реконструкцию начнут уже в сентябре. Закончить работы власти планируют в июне 2020 года.

Дарья Голякова