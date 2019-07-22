В Самарской области 7 компаний получили претензии за некачественный капремонт

Семь подрядных организаций в Тольятти получили претензии, а также требования произвести гарантийный ремонт и возместить ущерб, причиненный имуществу собственников после капитального ремонта. Об этом «Ъ-Волга» сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта Самарской области.

Претензии направлены ООО «Волжское строительное объединение», ООО «Департамент ЖКХ Тольятти », ООО «Кедр», ООО «Яр-Строй», ООО «Ремстрой», ООО «Галактика» и ООО «СтройАрена».

Весной в реготделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Самарской области поступили многочисленные обращения от жителей Тольятти и Самары по вопросу некачественного ремонта кровли домов за счет средств фонда капремонта. После этого проведены экспертизы ремонта, сейчас идет претензионная работа в отношении подрядчиков.

Обращения были связаны с тем, что после капремонта «потолки в домах людей рушились и протекали, затапливало квартиры, начала разрушаться кирпичная кладка». Главная причина масштабных протечек обновленных кровель, по мнению экспертов ОНФ,— отсутствие системного подхода в проведении капремонта жилого фонда. Кроме этого эксперты отмечали «недобросовестную» работу подрядных организаций, «некорректно выполненную теплоизоляцию чердачного перекрытия», «недостаточную толщину утеплителя и его некачественное расположение».

Активисты ОНФ тогда констатировали, что в фонде капремонта «как отсутствовал, так и отсутствует технический контроль за проведением ремонтных работ, применяются материалы и технологии, не соответствующие современным стандартам».

На сегодня по 21 дому замечания устранены, еще 23 дома должны привести в порядок до конца сентября.

Ани Айвазян