Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году

Компания Volkswagen привезет в Россию четырехдверное купе Arteon в 2020 году, сообщает немецкий автопроизводитель на своей странице в Instagram.

«Пока мы просто подогреваем интерес. Старт продаж Volkswagen Arteon запланирован в 2020 год», — отметила компания в подписи к снимку с моделью. Никакой информации о технических характеристиках и стоимости автомобиля в России пока нет.

Напомним, Volkswagen Arteon, который был представлен на автосалоне в Женеве весной 2017 года, а в России дебютировал в рамках автосалона в Москве в 2018 году. Ожидалось, что продажи машины начнутся в 2019 году.