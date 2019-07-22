Секс против болезни Паркинсона

Группа британских и итальянских ученых завершила двухлетнее исследование: как связаны между собой половая жизнь и развитие болезни Паркинсона. Обнаружилось, что на ранней стадии заболевания у сексуально активных мужчин симптомы проявляются более мягко и без столь стремительной утраты моторных функций по сравнению с теми, кто не ведет активную половую жизнь.

К сожалению, секс оказывает положительное в этом отношении воздействие лишь на мужчин, и причина тому осталась неясна, но есть предположение, что это оттого, что женщин среди испытуемых было вдвое меньше, чем мужчин. Общее число участников — 355. Кроме того, как объясняет Марина Пичилло, руководительница исследования, доцент центра нейродегенеративных заболеваний при Университете Салерно (Италия), у женщин болезнь протекает несколько иначе, чем у мужчин: у них наблюдаются иные симптомы Паркинсона. Также женщины в Италии «менее склонны говорить о сексуальных и генитальных проблемах в силу социальных установок», огорчается Пичилло.

Несмотря на это, Пичилло и ее научная группа указывают, что специалистам по двигательным нарушениям следовало бы внимательнее относиться к сексуальной истории пациента: возможно, знание ее позволит предсказать ход болезни Паркинсона. Ведь до сих пор неизвестно, как можно вылечить эту болезнь или предотвратить, а лечить симптомы — довольно трудоемкое и бесперспективное дело.

Во время исследования все испытуемые пребывали на ранней стадии заболевания. Каждому и каждой из них было 57 лет, когда у них диагностировали болезнь Паркинсона. Испытуемые прошли специальные тестирование сохранности моторных функций и психологические обследования перед опросом об общем самочувствии: о сердечном здоровье, сне, утомляемости, боли и апатии, изменениях массы тела и проч. Пациентов также спрашивали, случались ли у них секс или неудача в сексе за последний год.

Оказалось, что мужчины были вдвое активнее сексуально, чем женщины: две трети мужчин сказали, что у них был секс, лишь треть женщин сказали об этом же. Почти половина мужчин жаловалась на эректильную дисфункцию и трудности в достижении оргазма, и у них у всех сексуальная активность несколько снизилась в последние два года.

Пичилло и ее научная группа сделали заключение, что сексуально активные мужчины показали менее тяжелые нарушения моторных функций и вообще более высокое качество жизни. С женщинами же, увы,не так.

Петр Харатьян