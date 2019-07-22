7-местный Mitsubishi Outlander будет стоить от 2 млн рублей

Компания Mitsubishi назвала стоимость 7-местного варианта кроссовера Outlander для российского рынка.

В России появится автомобиль с двумя бензиновыми моторами (146-сильным 2.0 и 197-сильным 2.5), вариатором и полным приводом. Новинка выйдет на рынок в двух комплектациях — Intense+ (от 2 млн руб) и Ultimate (от 2,3 млн руб).

Сборку новой модификации Mitsubishi Outlander наладят на заводе в Калуге, где уже выпускают 5-местный вариант, который стоит от 1,6 млн руб. В продаже 7-местная версия модели появится в августе.