На выборы в райсоветы Челябинска выдвинулись более тысячи человек

По состоянию на 22 июля на выборы в районные советы Челябинска выдвинулись 1026 кандидатов. Об этом сообщают в областной избирательной комиссии.

432 претендента на депутатские мандаты – самовыдвиженцы. Из партий больше всего кандидатов выдвинуто от «Единой России» - 170 человек. Далее по численности следуют ЛДПР (124 кандидата), «Справедливая Россия» (114), КПРФ (110), «Яблоко» (35), «Партия роста» (19), Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (13), «Родина» (7) и «союз труда» (2).

Выборы в райсоветы Челябинска состоятся 8 сентября, в один день с губернаторскими.