Для Соборной площади Ростова закупят скамейки и цветочные горшки на 5 млн рублей

Управление благоустройства Ленинского района Ростова ищет поставщика малых архитектурных форм для благоустройства Соборной площади города. Информация об этом есть на портале госзакупок. Для площади планируют закупить цветочники, окруженные скамьями из термодревесины, металлические скамьи с деревянными сиденьями и лазерным декорированием, бетонные цветочницы, вазоны, велопарковки, столб с вертикальными цветниками. Максимальная цена контракта составляет 5 млн руб. Поставщика выберут первого августа.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, все работы по строительству и благоустройству территории Соборной площади Ростова завершат до 1 октября. В октябре на участке будут налаживать трамвайное движение, которое должно возобновиться к концу месяца.

Дарья Голякова