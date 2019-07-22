Медведев: вопросы продовольственной безопасности в целом решены

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утверждает, что в целом по стране задачи продовольственной безопасности решены. На совещании о стимулировании экспорта сельхозпродукции он отметил, что агропромышленный комплекс в России «растет быстрыми темпами» и «это видно невооруженным взглядом».

«Мы только что обсуждали, как все это начиналось в 2006–2007 году, когда был первый национальный проект. Тогда многие задачи стояли очень остро, а сейчас у нас самый широкий выбор продуктов российского производства, и наши сельхозпроизводители не только могут, но и хотят выходить на иностранные рынки»,— приводит слова господина Медведева ТАСС.

Напомним, с прошлого года правительство работает над новой доктриной продовольственной безопасности. В начале 2019-го Совет безопасности решил скорректировать доктрину из-за санкций, изменения социально-экономического состояния страны и повышения открытости национального агропродовольственного рынка.

Подробнее о доктрине читайте в публикации журнала «Огонек» «Догнать и накормить».