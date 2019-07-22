Бухгалтер кудымкарской школы получила условный срок за растрату

Кудымкарский городской суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении бухгалтера школы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, бухгалтер признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).

Установлено, что женщина на протяжении трех лет не приходовала в полном объеме поступающие в школу денежные средства, часть которых обращала в свою пользу, а также передавала третьим лицам. Своими преступными действиями бухгалтер допустила растрату более 290 тыс. руб.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал бухгалтера виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком три года. Судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о возврате растраченных средств в бюджет школы.