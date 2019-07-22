Следствие ходатайствует об отстранении замначальника саратовского управления ФСИН

Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Алексей Рязанцев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом на пресс-конференции в региональном СУ СКР сообщил начальник отдела по расследованию особо важных дел Антон Скобликов.
По его словам, следствие считает, что полковник внутренней службы Рязанцев в 2012 году встал на очередь как нуждающийся в улучшении жилищных условий и таким образом смог получить в собственность ведомственную квартиру, принадлежащую ФСИН РФ. Согласно версии следствия, Алексей Рязанцев не нуждался по жилье.
Обвинение полковнику Рязанцеву не предъявлено, следствие ходатайствовало перед судом об отстранении его от службы.