Следствие ходатайствует об отстранении замначальника саратовского управления ФСИН

Заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области Алексей Рязанцев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом на пресс-конференции в региональном СУ СКР сообщил начальник отдела по расследованию особо важных дел Антон Скобликов.

По его словам, следствие считает, что полковник внутренней службы Рязанцев в 2012 году встал на очередь как нуждающийся в улучшении жилищных условий и таким образом смог получить в собственность ведомственную квартиру, принадлежащую ФСИН РФ. Согласно версии следствия, Алексей Рязанцев не нуждался по жилье.

Обвинение полковнику Рязанцеву не предъявлено, следствие ходатайствовало перед судом об отстранении его от службы.

Сергей Петунин