Директора «Ак барс металл» оштрафовали за долги по зарплате

Прокуратура Набережных Челнов привлекла к административной ответственности директора ООО «Ак барс металл» Якова Карпова — предприятие задолжало 282 работникам зарплату за март 2019 года в размере 4 млн руб., еще 345 сотрудников не получили деньги за апрель — 12,8 млн руб., сообщается на сайте ведомства. В сумме компания не оплатила работникам 16,8 млн руб.

Директор предприятия получил предписание об устранении выявленных нарушений, а также должен оплатить штраф в 10 тыс. руб.

Долги по зарплате уже погашены, отмечает прокуратура.

Предприятие основано в Набережных Челнах в 1972 году как Камский завод металлоконструкций. Сегодня «Ак Барс металл» входит в судостроительную корпорацию холдинга «Ак Барс». В 2017 году, по данным kartoteka.ru, ООО «АкБарс металл» получило 1,6 млрд руб. выручки и 47,7 млн руб. чистой прибыли.

“Ъ-Казань”