В Нижегородской области за первое полугодие ввод общей площади жилья вырос на 20%

По итогам первого полугодия 2019 года ввод в действие общей площади жилых домов в Нижегородской области вырос на 20% до 649,9 тыс. кв. м, сообщает Нижегородстат. Организациями всех форм собственности было построено 7,5 тыс. квартир (в январе-июне 2018 – 7,15 тыс.). Объем выполненных работ также вырос на 20% в сопоставимых ценах до 71 млрд руб.

Всего в регионе было построено 2,7 тыс. зданий (в первом полугодии 2018 года – 2,244 тыс.), из них 90 – за счет нового строительства, остальные 2,6 тыс домов были возведены населением.

В январе-июне было построено также 138 нежилых зданий общей площадью 176,5 тыс. кв. м. Больше всего возведено коммерческих (35 шт., 21,8 тыс. кв. м), сельскохозяйственных (32 шт., 67,5 тыс. кв. м) и промышленных (31 шт., 24,5 тыс. кв. м) площадей. Также были введены два учебных здания общей площадью более 23 тыс. кв. м.

Анастасия Еремина