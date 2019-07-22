С 24 июля возобновятся перевозки по «единому» билету в Абхазию

В пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум с 24 июля можно добраться по единому билету. Воспользоваться им можно при проезде на поезде или самолете. Пересадка будет осуществляться на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи, сообщает пресс-служба АНО «Единая транспортная дирекция». Купить билеты можно на сайте ОАО «РЖД» и в авиакассах с 23 июля.

Стоимость автобусной части маршрута осталась на уровне 2018 года. Так проезд до Гагр обойдется в 380 руб., до Пицунды - в 420 руб., до Гудаута - в 460 руб., до Нового Афона - в 520 руб., до Сухума - в 560 руб. Поездки в Абхазию по «единому» билету осуществляются уже третий курортный сезон.

Андрей Ульченко