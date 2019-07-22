В Татарстане за полгода смертность от отравления спиртосодержащими жидкостями выросла на 30%

В Татарстане за первые шесть месяцев 2019 года от отравления спиртосодержащими жидкостями погибло 117 человек. За тот же период прошлого года — 89 человек. Таким образом, смертность выросла на 30,4%.

Всего зарегистрировано 291 случаев (7,5 на 100 тыс. населения) острых отравлений, что на 19% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда спиртом отравились 244 человека (6,3 случая на 100 тыс. населения), сообщает Роспотребнадзор по Татарстану.

Основная доля отравившихся — граждане от 18 лет и старше — 94,2%, или 275 случаев. На подростков (15-17 лет) приходится 3,1%, или 9 случаев, на детей (младше 14 лет) — 2,7%, или 8 случаев.

В структуре алкогольных отравлений преобладают отравления этанолом — 72,5%, отравления спиртом неуточненным составили — 13,1%, метанолом — 11,7%, 2-пропанолом — 2,4%, другими спиртами – 0,3%.

“Ъ-Казань”