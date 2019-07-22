Жительницу Кубани обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ

Жительницу Краснодарского края обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ (ст. 226.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Южного таможенного управления. В посылке из Казахстана на ее имя сотрудники таможни и наркоконтроля обнаружили бады для похудения. Экспертиза показала, что в препараты содержат 500 г сильнодействующего вещества «Сибутрамин». По словам подозреваемой, бады она планировала продавать через соцсети.

Во время обыска у женщины нашли большое количество препаратов для похудения, в а также пустые бланки рецептов с печатями врача. Препараты изъяли и отправили на экспертизу. Если вину подозреваемой докажут, ей грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Дарья Голякова