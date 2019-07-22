Житель Тюмени получил срок за продажу наркотиков через интернет

Суд в Тюмени приговорил к семи с половиной годам колонии строгого режима 23-летнего местного жителя, организовавшего онлайн-магазин по продаже наркотиков. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, молодого человека признали виновным по ч.4 ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Онлайн магазин открылся в конце 2017 года. Через интернет молодой человек находил поставщиков, закупал крупные партии наркотиков, которые затем фасовал и раскладывал по тайникам. С клиентами осужденный связывался через интернет, полученные деньги переводились на виртуальный неперсонифицированный счет и хранились в криптовалюте «Биткоин». Позже было решено расширяться: к продажам подключились еще два человека, с которыми осужденный познакомился в интернете.

«Он скрупулезно продумал организационную структуру группы, распределил роли и бдительно контролировал деятельность каждого из подчиненных. Фигурант даже придумал систему бонусов и поощрений. Так, на начальном этапе курьер получал 10% от стоимости закладки, за добросовестную работу процент вознаграждения увеличивался. Таким образом, участники группы получали от 10 тыс. до 200 тыс. руб. в месяц»,— рассказали в УМВД. Уточняется, что подчиненные осужденного находятся в следственном изоляторе. Им вменяют ч.4 ст. ст. 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).

Яна Рустамова