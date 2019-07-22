В Самаре предотвратили деятельность нарколаборатории

В Самаре предотвращена деятельность лаборатории, производящей в крупных объемах наркотические вещества. Об этом в понедельник сообщает официальный сайт МВД РФ.

Производство синтетических наркотиков и их реализацию организовал местный житель, а также гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Злоумышленники создали разветвеленную сеть по продаже запрещенных веществ в Центральном и Приволжском федеральных округах. Нарколаборатория, а также место для хранения и фасовки смертоносного товара, находились в гаражных боксах. При обыске этих помещений полицейские обнаружили лабораторное оборудование, изъяли более 20 кг синтетических наркотиков и свыше 120 кг прекурсоров для их изготовления, что подтверждено проведенной экспертизой.

Заказы на запрещенную продукцию принимались через интернет-магазин. После получения средств на указанные счета электронных платежных систем покупателю сообщалось место тайника-закладки.

Организаторы незаконного бизнеса задержаны. СУ ГУ МВД России по г. Самаре возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В отношении фигурантов суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Самаре осуждена член преступной группы Регина Теущакова, поставлявшей синтетические наркотики в регионы

Андрей Сазонов