Средняя зарплата в Краснодарском крае составила 37,3 тысячи рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций Краснодарского края в мае этого года составила 37 332 руб. По сравнению с апрелем она выросла на 4,7%, с маем 2018-го – на 6,9%, сообщает Краснодарстат.

Реальная же зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, за май этого года по сравнению с апрелем увеличилась на 4,3%, а с маем 2018-го – на 1,4%.

Зарплата в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к уровню зарплаты работников, занятых в обрабатывающих производствах, 111%, а работников образования – 100% (к краевому уровню 96,4% и 86,8% соответственно).

Суммарная задолженность по зарплате на 1 июля составила 31,4 млн руб. По сравнению с 1 июня она уменьшилась на 7 млн руб. (на 18,3%).

Дмитрий Михеенко