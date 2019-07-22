С экс-руководителя ООО «Афипский ЭнергоПарк» хотят взыскать 169,1 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Афипский ЭнергоПарк» Михаил Колесников подал в Арбитражный суд Краснодарского края заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя компании Виктора Шияна. С него планируется взыскать в конкурсную массу банкрота 169,1 млн руб. Сообщение об этом опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Согласно документам Арбитражного суда, с заявлением о признании ООО «Афипский ЭнергоПарк» банкротом в краевой арбитраж обратилось ПАО Банк ФК «Открытие» в мае 2016 года. В сентябре того же года в отношении должника было введено конкурсное производство. Сумма требования банка составляла 74 млн руб. по договору об ипотеке.

Дмитрий Михеенко