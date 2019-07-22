Омский губернатор просит надзорные органы разобраться с «экологическим терроризмом»

Губернатор Омской области Александр Бурков просит Росприроднадзор принять меры в отношении двух предприятий, ставших за последний месяц источниками выбросов в атмосферу вредных веществ с превышением предельно-допустимых концентраций. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По данным властей, после массовых жалоб жителей Омска на удушающий запах 20 июля специалисты провели замеры с подветренной стороны ООО «Химпром», зафиксировав превышение предельно допустимых концентраций четырех загрязняющих веществ — сероводорода, метилмеркаптана, сероуглерода и этилбензола. При этом весной 2019 года суд приостановил работу предприятия из-за установленного загрязнения воздуха. Также превышение концентрации вредных веществ обнаружено в деятельности ООО «Астра».

Надзорные органы до сих пор не предприняли меры в отношении нарушителей, заявил губернатор на совещании с участием руководства территориальных подразделений Росприроднадзора, прокуратуры и МВД. «Нужно остановить экологический терроризм против омичей. В погоне за деньгами люди потеряли и совесть, и честь. Месяц травли горожан. Нам отписки не нужны»,— сказал Александр Бурков. Глава региона намерен обсудить этот вопрос с руководством Росприроднадзора.

Тема выбросов вредных веществ в атмосферу в Омске особенно остро встала в 2017 году после массовых жалоб местных жителей. Господин Бурков, назначенный в октябре того года врио губернатора, тогда раскритиковал работу министра природных ресурсов региона по выявлению источника неприятного запаха и предотвращению выбросов. В июле 2018 года в Омской области открылся Центр мониторинга атмосферного воздуха.

Как Александр Бурков разбирался с главой минприроды — в материале “Ъ-Сибирь” «Омск выводят на чистый воздух»

Илья Галагуз