Средний размер выданных в Ростовской области кредитов вырос на 6,9%

Во втором квартале 2019 года средний размер выданных потребительских кредитов составил 188,4 тыс. руб., что на 6,9% выше показателя за тот же период предыдущего года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

Самый высокий показатель по среднему размеру кредитов в Москве — 422,0 тыс. руб., Московской области — 306,3 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 297,3 тыс. руб., Ханты-Мансийском АО — 276,0 тыс. руб. и Ленинградской области — 220,3 тыс. руб.

По сравнению со вторым кварталом прошлого года, самый высокий рост среднего кредита отметили в Хабаровском крае (15,4%), в Кемеровской (+14,9%) и Тюменской (+14,8%) областях, в Ставропольском крае (+14,2%) и в Республике Татарстан (+13,4%)

София Ткаченко