В Орске поправят 35 км дорог

В текущем году в Орске проведут капремонт 18 дорог протяженностью 35 километров. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» продолжается ремонт на семи основных участках протяженностью 20 км.

На сегодня выполнены работы по фрезерованию старого слоя асфальтового покрытия, ямочному ремонту, демонтажу старого бордюрного камня и установке нового.

В региональном правительстве также сообщают, что при содействии главы региона Дениса Паслера направлены средства на ремонт дополнительных участков дорог.

Основные работы по ремонту дорог планируется завершить в октябре.

Ани Айвазян