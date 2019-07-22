Бывшего мэра Каменска-Уральского признали виновным во взяточничестве

Синарский районный суд Каменска-Уральского (Свердловская область) приговорил бывшего мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова к восьми годам колонии строгого режима по обвинению во взяточничестве (ч.6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Гособвинитель просил для бывшего главы города восемь лет условно с испытательным сроком на пять лет и штраф в 12 млн руб.

Михаила Астахова задержали сотрудники ФСБ в мае прошлого года. По версии следствия, в 2014 году Михаил Астахов, занимая пост мэра, лично и через посредников получил от генерального директора частной строительной компании взятку за покровительство в строительных работах по двум муниципальным контрактам. В частности, он требовал деньги за подписание актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по контрактам на строительство детского сада и двух многоквартирных домов в городе Каменск-Уральский.

Также известно, что экс-мэр получил в качестве взятки автомобиль Toyota Venza и деньги на общую сумму более 5,9 млн руб. Михаил Астахова с обвинением не согласен. По его словам, это была обычная ситуация, когда на муниципальные контракты попытался попасть «недобросовестный застройщик».

Подробнее о деле — в материале «Мэра зацепила Toyota»