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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Работодателей избавят от возрастных предрассудков

Каким образом коллективные иски помогут сотрудникам предпенсионного возраста

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Google заплатит за дискриминацию по возрастному признаку. Больше 200 американцев, которые пытались устроиться на работу в компанию, но получили отказ, якобы из-за возраста, подали к компании коллективный иск. И добились компенсации по $35 тыс. каждому. Вскоре коллективные иски появятся и в России. На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Будут ли подобные иски эффективными? С подробностями — Иван Якунин.


В ситуации с Google дело до суда так и не дошло — истцы заключили с компанией мировое соглашение. Та не просто выплатит им компенсацию, но и проведет тренинг для своих сотрудников на тему возрастных предрассудков. Эта ситуация любопытна по двум причинам. Во-первых, с 1 октября вступает в силу российский закон о коллективных исках. Во-вторых, начался первый этап пенсионной реформы, и работодателей обещали жестоко наказывать, если соискателя не примут на работу (или уволят) именно из-за возраста.

Впрочем, коллективные иски вряд ли помогут им восстановить справедливость, считает профессор Московского государственного юридического университета им. Кутафина Владимир Лафитский: «Это очень частая практика, эффективный инструмент, и, конечно, они оказывают не только правовое, но и психологическое воздействие. Речь идет об ущемленных правах очень большого количества граждан. Практика может очень далеко отходить от того, что будет в нормах права.

Любое административное давление, а в этом случае это именно оно и будет, чревато эксцессами, искажениями самой сути этих инструментов».



Ситуацию обостряют аналитики Минтруда: на прошлой неделе они опубликовали прогноз, согласно которому к 2020 году резко вырастет количество безработных предпенсионеров — более чем на 60%. Правда, через несколько часов данные с сайта удалили. В эфире “Ъ FM”, обсуждая пенсионную реформу, работодатели не раз предупреждали, что из-за нового законодательства предпочтут просто не связываться с женщинами за 55лет и мужчинами за 60. Теперь мы спросили у главы комитета Совета федерации по социальной политике Валерия Рязанского, будут ли в России повторяться ситуации, похожие на иск к Google. Он ответил, что закон защитит потерпевших: «Судебная практика всегда была прежде всего на стороне увольняемого человека, поэтому адвокатам и работодателям нужно будет очень серьезно постараться, чтобы по этому признаку такого рода действия проводить. Так же ведь и по отношению ко всем другим случаям, когда женщину не берут на работу, отказывают лукаво, хотя в законе есть четкая норма, которая и сейчас запрещает трудовую дискриминацию по этим признакам. Так что здесь ничего нового в принципе нет».

Законы, защищающие предпенсионеров от увольнения, действуют во многих странах, но в России наказание получилось одним из самых жестких — уголовная ответственность в виде штрафа до 200 тыс. руб. либо 360 часов обязательных работ. Впрочем, основатель компании Mr.Doors Максим Валецкий не боится судебных исков. Он признается, что в его компании 40% топ-менеджмента — это предпенсионеры, и они одни из самых эффективных управленцев. Но, по словам Валецкого, дело не в этом: «Слишком велик страх, что потом ты прослывешь сутяжником, и тебя никуда не примут. Кроме того, работодатель всегда найдет лазейку — например, уровень квалификации не соответствует. И, в общем-то, учитывая, что российские суды работают крайне вяло, законы знают сами плохо, я не верю в судебную защиту.

Нельзя насильно навязать работодателям людей, которых он не хочет. Но можно и нужно объяснить ему и доказать, что это прекрасные сотрудники, если их правильно использовать».

Мотивацию государства можно понять: безработным предпенсионерам полагается пособие, и если прогноз Минтруда был верным, то в 2020 году под эти нужды придется отложить больше 2,5 млрд руб. И решить эту проблему проще жесткими наказаниями.

За последние годы произошел только один случай, когда возрастную дискриминацию удалось доказать в суде. Одна из крупнейших российских авиакомпаний урезала надбавки за международные рейсы своим стюардессам старше 40 лет. Тогда бортпроводница Евгения Магурина смогла взыскать компенсацию 5 тыс. руб.

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