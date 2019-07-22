Средний размер потребкредита в Удмуртии вырос на 11,4% по итогам второго квартала 2019 года

Средний размер потребительского кредита в Удмуртии по итогам второго квартала 2019 года составил 141,8 тыс. руб. Это на 11,4% больше показателя аналогичного периода 2018 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России средний размер потребкредита вырос на 6,9% и составил 188,4 тыс. руб.

Самый большой средний размер потребкредита по итогам второго квартала отметили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО и Ленинградской области. Он составил 422 тыс. руб., 306,3 тыс. руб., 297,3 тыс. руб., 276 тыс. руб. и 220,3 тыс. руб. соответственно. Самую серьезную динамику роста размера потребительских кредитов зафиксировали в Хабаровском крае, Кемеровской и Тюменской областях, а также в Ставропольском крае и Татарстане. Она составила 15,4%, 14,9%, 14,8%, 14,2% и 13,4% соответственно.

«В последнее время банки предоставляют кредиты значительно более избирательно, активнее выдавая займы гражданам с хорошей кредитной историей и более высоким уровнем доходов. Речь идет, прежде всего, о гражданах, которые в последнее время все чаще прибегают к потребительским кредитам для оплаты более дорогих товаров и услуг. Таким образом, розничное кредитование постепенно переходит к более диверсифицированному подходу к заемщикам»,— отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.