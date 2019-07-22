Явка на праймериз «Единой России» в Коми-округе составила 4%

Вчера в шести муниципальных округах Коми-Пермяцкого округа (Гайнском, Косинском, Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском и Юсьвинском), а также в Гремячинском городском округе состоялось предварительное голосование (праймериз) «Единой России». Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии власти, на предварительное голосование заявилось 146 человек. Для организации праймериз были созданы 33 счетных участка, на которых работали 100 членов счетной комиссии. Явка составила 4% — более 2,6 тыс. избирателей. Среди лидеров — Кудымкарский, Косинский и Кочевский округа.

«Процедура предварительного голосования прошла без нарушений. В настоящее время ведется подсчет голосов избирателей. Результаты предварительного голосования будут установлены на местных организационных комитетах и местных политсоветах „Единой России“, а затем направлены на согласование в президиум регионального политсовета партии»,— поясняют в пресс-службе партии.

Напомним, в июне депутаты краевого парламента приняли решение о преобразовании шести муниципальных районов Коми-округа в муниципальные округа. Предполагается, что в результате преобразований поселения муниципального района потеряют статус самостоятельных муниципальных образований и будут объединены в единый округ. На каждой объединенной территории будет создана единая администрация и представительный орган. Выборы в представительные органы (думы) этих территорий состоятся в конце октября. В Гремячинском городском округе пройдут дополнительные выборы по одномандатному округу №3. «Единую Россию» на выборах будут представлять кандидаты, победившие по итогам предварительного голосования. Всего по итогам октябрьских выборов будет замещен 91 мандат.