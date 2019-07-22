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Фото: Андрей Абрамов

Покровке вернут дворянское собрание

Здание бывшего ДК Свердлова планируют отреставрировать к юбилею города.

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В текущем году начались работы по ремонту фасада объекта культурного наследия, в котором ранее размещались сначала Дворянское собрание, а затем ДК им. Свердлова. Стены здания, выходящие на улицы Октябрьскую и Большую Покровскую уже отремонтированы. В 2020 году планируется закончить работу с фасадами, заменить кровлю и отремонтировать карнизы.

По словам исполняющего обязанности руководителя регионального управления госохраны ОКН Игоря Петрова, цветовое решение для здания еще обсуждается.

Архитектор-реставратор Виктор Коваль рассказал, что реставраторами была очищена от штукатурки белокаменная облицовка цоколя и восстановлен в изначальном виде рустованный фасад.

В год 800-летия Нижнего Новгорода зданию Дворянского собрания исполнится 195 лет, и именно к этому времени планируется завершить реставрацию его внешнего облика. Отмечается, что работы ведутся без привлечения бюджетных средств, за деньги собственника.

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