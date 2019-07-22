Проект новой сцены оперного театра изучит Главгосэкспертиза РФ

К экспертизе проекта новой сцены Пермского театра оперы и балета привлекут федеральных специалистов. Об этом заявил губернатор Пермского края Максим Решетников в ходе встречи с участниками проекта «Экспертиза будущего 2.0» на площадке Главгосэкспертизы России в Москве.

«Есть уже предпроектные предложения, сейчас идет проектирование здания, в третьем квартале этого года мы рассчитываем перейти к стадии экспертизы. Поскольку мы претендуем на федеральное финансирование строительства театра, проект будет передан на рассмотрение в Главгосэкспертизу России. Проект будет технически сложным, поэтому мы заинтересованы в помощи федеральных экспертов»,— заявил Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба краевого правительства.

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов отметил, что эксперты Главгосэкспертизы готовы к совместному участию в работе над проектом будущего здания театра, в том числе и на нулевой стадии. «Уже сейчас мы видим колоссальный запрос больших корпораций, строящих тысячи объектов, на экспертное сопровождение на более ранних этапах работы над проектом,— подчеркнул Игорь Манылов.— Поэтому сегодня нормальной практикой становится презентация объектов и технических решений по ним в экспертизе еще до утверждения проектно-сметной документации, равно как и консультации экспертов на этой стадии».

Ранее “Ъ-Прикамье” сообщал, что краевые власти готовы потратить свыше 200 млн руб. на проектирование новой сцены Пермского театра оперы и балета имени П. И. Чайковского. В новом здании театра оперы и балета площадью 32 тыс. кв. м предполагается разместить зрительный зал вместимостью от 1150 до 1350 мест, сцену, оркестровую яму с тремя рабочими уровнями, концертно-репетиционный зал.

Стоимость работ, как ожидается, превысит 7 млрд руб. После того как стало известно, что к реализации проекта, возможно, привлекут художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимира Кехмана, из театра ушел художественный руководитель Теодор Курентзис.