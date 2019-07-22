В ЦДМ на Лубянке открылась Гастрогалерея

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» (собственник – компания «Галс-Девелопмент») представляет новое гастрономическое пространство на карте Москвы. На нулевом этаже детского магазина открылась «Гастрогалерея ЦДМ», объединившая 13 популярных кухонь мира в историческом центре города. Новое пространство площадью 700 кв. метров включает в себя 280 посадочных мест и зон отдыха. Концепция проекта разработана архитектурным бюро Ploschadka. Партнером по брокериджу и коммерческому сопровождению выступила компания Triniti Consulting.

В ЦДМ на Лубянке представлена корейская кухня K-Town Korean BBQ, грузинская кухня «Гамарджоба, Генацвале!», сингапурская кухня Chop Eat, американские макароны с сыром Mac & Cheese, греческая кухня «Порто Миконос Гриль», вьетнамское кафе B, гавайская кухня Poke House, морепродукты «Не Путай Берега», израильская кухня Bright Israeli Grill, «Шаурма-ма», wellness-bar (веллнес-бар), кондитерская «Любовь и сладости».

«Гастрономическая галерея в ЦДМ – мультиформатный проект в популярной и востребованной сегодня концепции, разработанный с учетом туристического и пешеходного трафика по улице Рождественка и всего исторического центра Москвы. Запуская проект, мы ставили перед собой задачу собрать в ЦДМ лидеров гастрономических направлений, интегрировать новое пространство в детский торговый комплекс. Гости могут попробовать качественные и свежие продукты в составе оригинальных блюд, встретиться с друзьями и коллегами в приятной обстановке, совместить шоппинг с ужином или ланчем», – комментирует Андрей Мухин, вице-президент компании «Галс-Девелопмент».

Фото: ПАО «Галс-Девелопмент»

«Гастрогалерея ЦДМ» открыта ежедневно с 10:00 до 20:00. Вход осуществляется со стороны улицы Рождественка. Средний чек составляет 500 рублей http://gastro.cdm-moscow.ru/.

26-28 июля в главном атриуме ЦДМ на Лубянке состоится гастрономический фестиваль «Будь в центре вкусных событий». Гостей ждут бесплатные дегустации блюд, кулинарные мастер-классы, развлекательная программа, конкурсы и розыгрыши призов. В фестивале, организованном при поддержке всех гастрономических концепций, примут участие:

Фото: ПАО «Галс-Девелопмент»

K-Town Korean BBQ — первый корейский сетевой проект с абсолютно новой для Москвы концепцией Korean BBQ — встроенным в барную стойку грилем, который дает возможность приготовить мясо самостоятельно или с помощью повара.

«Гамарджоба, Генацвале!» — домашняя грузинская кухня, где опытные повара-грузины готовят хинкали, хачапури, пхали и практически все блюда, которые у гостей ассоциируются с Грузией. Все ингредиенты, включая специи, соусы, чурчхелы, доставляют из Грузии, в приготовлении не используется заморозок и полуфабрикатов.

Фото: ПАО «Галс-Девелопмент»

Chop Eat — гастро-корнер сингапурской кухни, созданный в 2018 году. Основатель и главный шеф-повар Денис Храпатый долгое время жил и учился в Сингапуре, откуда привез идею, вдохновение и аутентичные рецепты. Сингапурская кухня — яркий калейдоскоп из традиционных продуктов и специй региона.

Mac & Cheese — ресторан с традиционными американскими блюдами в авторском исполнении. В Mac & Cheese подают пасту собственного производства из 100% муки грубого помола по рецепту итальянского повара Марко Якетта. Изделия смешиваются со сливочно-сырным соусом, основой которого служит соус «Бешамель» с добавлением различных сортов сыра Чеддер.

«Порто Миконос Гриль» — знаменитая на весь мир греческая кухня: гиросы, сувлаки, овощные салаты и ароматные закуски и яркие свежие лимонады! В «Порто Миконос Гриль» каждый может почувствовать себя на солнечной прибрежной улочке, наслаждаясь сытными, ароматными и незабываемыми греческими блюдами.

POKE House — настоящий тропический остров в море гастрономии, отличная возможность попробовать гавайскую кухню и идеальный поке. Гостям помогут собрать свой поке самостоятельно или предложат пару готовых блюд от шефа.

«Шаурма-ма» — новый взгляд на известный продукт, сочетающий в себе современный подход и высокое качество. Шаурма готовится на открытой кухни из качественных фермерских продуктов: свежеиспеченный лаваш, нежнейшее мясо с вертикального гриля, более 30 наименований фирменных соусов и добавок. В меню также представлены прохладительные и горячие напитки, фреши, вегетарианское и постное меню.

«Не путай берега» — ресторан морепродуктов в концепции Human friendly (Хьюман френдли) — качественные продукты за небольшие деньги. На ледяной витрине представлен свежий улов со всех берегов – от камчатского краба до средиземноморских устриц. Шеф-повар Сергей Доценко может приготовить любой продукт по желанию гостя. В меню представлен салат с крабом и кремом из авокадо, томатно-перечный суп с морепродуктами, сибас в соевой глазури и разнообразные тар-тары.

Bright Israeli Grill олицетворяет яркий и незабываемый вкус ближневосточных блюд в исполнении шеф-повара Брайана Диаба. Основной акцент, в первую очередь, сделан на хумус, фалафель и гриль. В меню гости найдут около 30 неповторимых блюд в современной интерпретации по доступным ценам, которые никого не оставят равнодушными.

BÕ — сеть вьетнамских кафе, где за кухню отвечает шеф-повар Фам Сюан Фу, который уже более 10 лет работает в России. В меню — классика вьетнамской уличной еды: традиционный суп Ph (Фо), паровые булочки Bnh Bao с оригинальной начинкой, спринг-роллы Гой Куон (Gi Cun), а также сендвич Bnh M в свежем багете.

«Любовь и сладости» – семейная кондитерская Сергея Жукова и Регины Бурд, где делают сладости по домашним рецептам с любовью к каждому гостю. Ассортимент кондитерской постоянно растет и включает в себя капкейки, эклеры, пирожные, пряники, торты на заказ. Каждый десерт, сделанный вручную, проходит контроль качества ингредиентов.

Справка:

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» – это уникальный комплекс семейного и детского досуга, торговый центр с полным ассортиментом детских товаров и услуг. В ЦДМ на Лубянке представлено более 150 магазинов детских товаров, игрушек, а также товаров для будущих родителей. В комплексе реализована концепция «обучающее развлечение», позволяющая детям в игровых формах получать новые знания. На семи этажах торгового комплекса открыты развлекательные интерактивные зоны: «Музей Детства», детский город профессий «Кидбург», киберспортивнаый клуб Winstrike Arena, парк виртуальных развлечений ARena Space, галерея иллюзий «Алиса – возвращение в страну чудес», детский центр научных открытий и лаборатория «Иннопарк», смотровая площадка с видом на исторический центр города и многое другое. www.cdm-moscow.ru

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