В Екатеринбурге отменят автобусный маршрут №2

С 1 августа в Екатеринбурге перестанет ходить автобусный маршрут №2 — от «Ботанической» до «Радиоколледжа», пишет Е1. Ранее глава города Александр Высокинский пояснял, что автобусы отменяют из-за изменения маршрутов и отмены дублирующих направлений.

За 2019 год в городе отменили пять автобусных маршрутов. Ранее движение прекратили №04 — «ТК «КОР»»—«Новомосковский рынок», №13 — «ДМБ № 9»—«Площадь 1905 года», №13А — «Площадь 1905 года»—«Уралтехгаз», №024 — «Хладокомбинат № 3»—«2-я Новосибирская», который проходил через центр города и связывал два удаленных микрорайона Екатеринбурга: Вторчермет и Сортировку.

Из-за массовых протестов жителей, после вмешательства аппарата полпреда президента в УрФО маршрут 024 было решено вернуть. На время проведения конкурсных процедур его должны были заместить муниципальный автобус №57А и маршрут №012. В итоге администрация Екатеринбурга заявила, что не планирует объявлять конкурс на обслуживание маршрута №024.

Подробнее — в материале «Администрация Екатеринбурга развернулась на полпути»

Анна Новикова