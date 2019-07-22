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Фото: Андрей Абрамов

Поговорили у неработающего фонтана

Что нижегородцы обсудили благоустройство сквера на Черном пруду?

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Накануне в Нижнем Новгороде прошло обсуждение концепции благоустройства сквера на Черном пруду. Инициатором мероприятия стал бизнесмен Александр Сурин, который через интернет-портал «Команда-800» отправил на рассмотрение подготовленный им проект реконструкции территории.

В обсуждении приняли участие представители Института городской среды и бизнесмены. Предприниматели, присутствовавшие на встрече, не выразили желания размещать в сквере какие-либо объекты.

Руководитель Института городской среды Зоя Рюрикова сообщила, что в сквере необходимо провести небольшое обновление, включая установку дополнительного освещения, замену лавочек и кронирование деревьев.

В настоящее время на Черном пруду идут работы по реставрации фонтана.

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