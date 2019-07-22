Поговорили у неработающего фонтана Что нижегородцы обсудили благоустройство сквера на Черном пруду?

Накануне в Нижнем Новгороде прошло обсуждение концепции благоустройства сквера на Черном пруду. Инициатором мероприятия стал бизнесмен Александр Сурин, который через интернет-портал «Команда-800» отправил на рассмотрение подготовленный им проект реконструкции территории.

В обсуждении приняли участие представители Института городской среды и бизнесмены. Предприниматели, присутствовавшие на встрече, не выразили желания размещать в сквере какие-либо объекты.

Руководитель Института городской среды Зоя Рюрикова сообщила, что в сквере необходимо провести небольшое обновление, включая установку дополнительного освещения, замену лавочек и кронирование деревьев.

В настоящее время на Черном пруду идут работы по реставрации фонтана.