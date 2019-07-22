На Невском проспекте вывесили баннер про «цепных псов» и «самодержавие»

Неизвестные активисты вывесили на одном из домов по Невскому проспекту плакат с надписью «Жандармы — цепные псы самодержавия». Как сообщает политическое движение «Объединенные демократы», это протест против нарастающей жестокости полиции.

Неизвестные активисты вывесили на Невском проспекте баннер с надписью «Жандармы — цепные псы самодержавия». По их словам,причиной акции послужила нарастающая жестокость полиции.



Фото: Георгий Марков pic.twitter.com/00LfHQlOMN — Объединённые Демократы (@od_spb) 22 июля 2019 г.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором несколько полицейских избивают задержанного внутри автозака. Это произошло во время несогласованной акции у московского Горизбиркома.