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На Невском проспекте вывесили баннер про «цепных псов» и «самодержавие»

Неизвестные активисты вывесили на одном из домов по Невскому проспекту плакат с надписью «Жандармы — цепные псы самодержавия». Как сообщает политическое движение «Объединенные демократы», это протест против нарастающей жестокости полиции.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором несколько полицейских избивают задержанного внутри автозака. Это произошло во время несогласованной акции у московского Горизбиркома.

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