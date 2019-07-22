WSJ: Китай подписал соглашение об использовании базы ВМС Камбоджи

Китай подписал секретный договор с Камбоджей, предоставляющий китайской армии эксклюзивный доступ на военно-морскую базу Камбоджи в Сиамском заливе. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, видевших проект договора.

Соглашение было подписано еще весной, однако о нем не сообщала ни одна из сторон. Оно рассчитано на 30 лет с возможностью автоматического продления каждые последующие десять лет. По условиям договора китайская армия сможет размещать на базе военный контингент, а также хранить вооружение и швартовать свои военные суда. Кроме того, согласно одной из ранних версий проекта договора, которую видели официальные лица США, Китай построит на базе два новых причала: один для собственных судов, другой для судов Камбоджи.

При этом власти как Китая, так и Камбоджи отрицают наличие такого соглашения. «Ничего подобного не происходит», заявил в пятницу, 19 июля, представитель правительства Камбоджи Пай Сипан. Сообщения на эту тему, появившиеся в прессе, он назвал «фейковыми новостями».

Кирилл Сарханянц