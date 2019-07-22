Цены на первичном рынке жилья в Краснодарском крае снизились на 1,4%

Во втором квартале 2019 года стоимость квадратных метров жилья на Кубани снизилась на 1,4% на первичном рынке и увеличилась на 0,6% на вторичном. Такие данные публикует Краснодарстат.

Выборочная статистика констатирует, что на первичном рынке жилья в Краснодарском крае стоимость квартир среднего качества (типовых) снизилась на 2,7%, улучшенного качества – на 0,9%, при этом стоимость элитных квартир повысилась на 12,2%.

На вторичном рынке повышение цен было зарегистрировано на типовые квартиры (на 0,8%), улучшенного качества (на 0,7%), низкого качества (на 0,4%) и элитные (на 0,3%).

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках составила 48,3 тыс. руб. При этом в типовых квартирах «квадрат» стоил 44 тыс. руб., в квартирах улучшенного качества – 51,1 тыс. руб, в «элитках» - 67 тыс. руб.

На вторичном рынке жилья средняя стоимость квадратного метра составила во втором квартале этого года 57,7 тыс. руб. В квартирах низкого качества – 54,1 тыс. руб., среднего – 56,3 тыс. руб., улучшенного – 58,2 тыс. руб., элитного – 62,3 тыс. руб.

Дмитрий Михеенко