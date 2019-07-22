«Ростсельмаш» отметил 90-летие

21 июля группа компаний «Ростсельмаш» отпраздновала 90-летие. Сегодня она - крупнейший российский производитель сельскохозяйственной техники. Праздничные мероприятия в честь годовщины предприятия стартовали в начале нынешнего года.

Днем создания компании «Ростельмаш» считается 21 июля 1929 года. В этот день предприятие выпустило первые изделия — орудия для механизации сельскохозяйственных предприятий.

С начала нынешнего года компания проводила праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию круглой даты. Среди них были, в частности, акция «90 героев. 90 машин. 90 лет», в рамках которой с конвейера сошли 90 агромашин, носящих имена сотрудников предприятия, внесших большой вклад в развитие ГК «Ростельмаш», Ростовской области, а также всей отечественной и мировой промышленности.

Тысяча ветеранов Великой Отечественной войны и труда, работавших на предприятии, получили памятные ценные подарки. Также коллектив компании высадил аллею крымских сосен в ростовском зоопарке и обустроил на городских улицах несколько велопарковок. На Площади Комбайностроителей в честь круглой даты со дня основания предприятия был установлен обновленный памятник — с современным комбайном TORUM 785.

«Ростсельмаш» - один из крупнейших налогоплательщиков и работодателей в Ростовской области. Генеральный директор компании Валерий Мальцев отмечает, что предприятие уделяет большое внимание развитию города и региона, в котором базируется.

«Мы гордимся тем, что не только в России, но и во всем мире о нашем регионе знают как о родине мощной, надёжной и во многом уникальной сельхозтехники, - заявил господин Мальцев. - Мы будем продолжать участвовать в социальных и инфраструктурных проектах в знак благодарности дончанам, без деятельного участия которых «Ростсельмаш» не достиг бы таких успехов, справляясь с любыми трудностями».