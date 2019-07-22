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Ульфат Мустафин продлил срок полномочий общественной палаты Уфы до трех лет

Сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин продлил с двух до трех лет полномочия городской Общественной палаты, следует из его постановления на сайте мэрии. Новым постановлением предусмотрено, что у председателя палаты будет не один, а несколько заместителей, а также вводится понятие совета палаты, куда войдут председатель, его замы, секретарь и главы комиссий.

Городская общественная палата была создана в феврале. По семь ее участников были предложены Ульфатом Мустафиным, президиумом горсовета и районными администрациями. Еще девять мест заняли одобренные ими кандидатуры. Возглавил палату бывший ректор, а ныне президент УГНТУ Айрат Шаммазов.

Ирина Самойлова


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